Тренер сборной Швеции по биатлону оценил шансы Нильссон выступить на последнем этапе КМ

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас рассказал о шансах олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон, перешедшей в межсезонье-2020 в биатлон, отобраться на заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Сейчас Стине важно соревноваться. Тогда и у нас появится возможность увидеть, как она выступает, а также посмотреть, как выступают другие. Правила едины для всех.



У Стины есть шанс, как и у всех остальных. По окончании этой недели мы увидим результаты, а затем отправимся в Эстерсунд», — приводит слова Лукаса SVT.



Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

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