Ярошенко объяснил, почему Каминского нужно оставить тренером сборной России по биатлону
Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал, почему считает, что Юрий Каминский должен остаться во главе мужской национальной команды. Напомним, на чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.
«Я не согласен с тем, что нужно убирать Каминского. Те, кто так говорит, знают, как сделать из наших спортсменов мировых лидеров? Не уверен в этом. А Юрий Михайлович знает. Он воспитал многих олимпийских чемпионов и имеет колоссальный опыт.
Ещё один факт, который демонстрирует его профессионализм: когда он покидал сборную Казахстана по лыжным гонкам, спортсмены писали ему письмо с просьбой остаться», — приводят слова Ярошенко «Известия».
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