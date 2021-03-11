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Ярошенко объяснил, почему Каминского нужно оставить тренером сборной России по биатлону

Ярошенко объяснил, почему Каминского нужно оставить тренером сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал, почему считает, что Юрий Каминский должен остаться во главе мужской национальной команды. Напомним, на чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

«Я не согласен с тем, что нужно убирать Каминского. Те, кто так говорит, знают, как сделать из наших спортсменов мировых лидеров? Не уверен в этом. А Юрий Михайлович знает. Он воспитал многих олимпийских чемпионов и имеет колоссальный опыт.

Ещё один факт, который демонстрирует его профессионализм: когда он покидал сборную Казахстана по лыжным гонкам, спортсмены писали ему письмо с просьбой остаться», — приводят слова Ярошенко «Известия».

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