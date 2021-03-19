Губерниев о выступлении российских биатлонисток в спринте: неужели дело не в комментаторе?
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонисток в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка мира в Эстерсуде (Швеция).
«Женская сборная России, ну что такое? Сижу вот в Стокгольме, жду вылета в Эстерсунд. Не поспел на гонку. Комментатора поменяли на фарт. Думали, может с другим будет одержана яркая победа. Неужели нет? Неужели дело не в комментаторе, а?» — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Победительницей спринта стала норвежская биатлонистка Тириль Эхкофф. Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, продемонстрировала 16-й результат. Экхофф досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». Этап в Эстерсунде завершится 21 марта.
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