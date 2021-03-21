Член жюри IBU — о проведении масс-старта: решим после пристрелки

Член жюри Международного союза биатлонистов Эгиль Кристиансен заявил, что масс-старты на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) должны пройти по плану.
«Всё идёт по плану. У нас будет быстрое заседание жюри сразу после пристрелки у женщин, но 99 процентов, что гонки пройдут по плану», — приводит слова Кристиансена TV 2.
Напомним, что из-за шторма в Эстерсунде начало масс-стартов было перенесено на более позднее время — 17:30 мск у женщин и 19:15 мск у мужчин. В мужском масс-старте должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004). У женщин досрочную победу в зачёте КМ одержала норвежка Тириль Экхофф.
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