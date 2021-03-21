Николай Загурский: масс-старт состоится. Ветер — на грани, но рабочий
Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский рассказал, как было принято решение о проведении масс-стартов в финале Кубка мира в Эстерсунде, несмотря на штормовой ветер.
«Совещание жюри прошло в рабочем порядке. Рассмотрели традиционные вопросы — готовность стрельбища, готовность трассы, готовность всех служб к проведению соревнований. Оценили ветровую обстановку, и было принято решение, что старт состоится.
Голосования тренеров как такового не было. Но до этого шёл опрос, мониторинг ветровой обстановки на стрельбище. Всю информацию предоставили жюри, тренерам, и было принято решение женскую гонку провести по расписанию. Ветер — на грани, но рабочий», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».
Кайшева провела лучшую гонку в карьере! Миронова всё испортила на последней стойке. LIVE
Последние гонки международного сезона могут быть отменены из-за погодного катаклизма.
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:31
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам