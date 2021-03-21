Николай Загурский: масс-старт состоится. Ветер — на грани, но рабочий

Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский рассказал, как было принято решение о проведении масс-стартов в финале Кубка мира в Эстерсунде, несмотря на штормовой ветер.

«Совещание жюри прошло в рабочем порядке. Рассмотрели традиционные вопросы — готовность стрельбища, готовность трассы, готовность всех служб к проведению соревнований. Оценили ветровую обстановку, и было принято решение, что старт состоится.

Голосования тренеров как такового не было. Но до этого шёл опрос, мониторинг ветровой обстановки на стрельбище. Всю информацию предоставили жюри, тренерам, и было принято решение женскую гонку провести по расписанию. Ветер — на грани, но рабочий», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».