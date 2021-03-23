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Призёр ЧМ Сорокина: наши биатлонистки будто не понимают, что делают на трассе и на рубеже

Призёр ЧМ Сорокина: наши биатлонистки будто не понимают, что делают на трассе и на рубеже
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года по биатлону Наталья Сорокина прокомментировала выступления российских биатлонисток в сезоне-2020/2021. Напомним, женская сборная России заняла лишь шестое место в Кубке наций и потеряла максимальную квоту на сезон-2021/2022.

«Есть потенциал, но его нужно доставать, много работать. Я слушала их интервью, они будто не понимают, что делают на трассе и на рубеже. Они вышли, пробежали, как получилось, так получилось.

Миронова говорит, что я буду лучше бежать, лучше стрелять, но я не видела у неё пика формы. Наличие личного тренера Шашилова тоже не помогает. Не знаю, с чем связано, либо они совсем опустили руки, либо я не знаю, что происходит», — рассказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».

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