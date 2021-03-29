Дмитрий Губерниев назвал самую важную гонку на чемпионате России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата России по биатлону. Турнир начнётся послезавтра, 31 марта.

«Мы же понимаем, что спринт — это основополагающая гонка. Спринт формирует состав на гонку преследования. Если ты плохо пробежал спринт, то уже в двух видах выступаешь плохо, а не в одном. И именно спринт я жду. Дальше уже будет отбор в масс-старт и отбор в эстафету. Но всё вокруг печки. А печка — это спринт.

Я жду колоссальной битвы. Надеюсь, что наша молодёжь взыграет. Надеюсь, что восстановились после перенесённого ковида супруги Поршневы, Сливко и другие спортсмены, которые испытывали проблемы. Давно не ждал чемпионат России с таким кайфом, с таким наслаждением. Поэтому я буду страстно комментировать все восемь гонок в прямом эфире», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».