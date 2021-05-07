Сборная Германии по биатлону объявила состав на олимпийский сезон

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав команды на олимпийский сезон, сообщает пресс-служба команды в «Инстаграме».

В основной состав сборной Германии вошли: Денизе Херрман, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Роман Рес.

Во вторую команду включены: Марен Хаммершмидт, Марион Дайгентеш, Ванесса Фойгт, Каролин Хорхлер, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Юстус Штрелов.

В общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира победили представители Норвегии Тириль Экхофф и Йоханнес Бё. У женщин Франциска Пройс заняла третье место. У мужчин лучшим из немцев стал 34-летний Арнд Пайффер (12-е место), объявивший о завершении карьеры по окончании сезона.