Президент СБР прокомментировал новость о переходе Сидоровой в сборную Украины

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал новость о возможном переходе 21-летней российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины.



«Желание Дарьи Сидоровой сменить спортивное гражданство для СБР — не новость, из региона нас информировали об этом ещё в начале весны. Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне.

Формально ни украинская федерация биатлона, ни сама спортсменка не обращались в СБР с просьбой согласовать этот переход. Условия для подготовки спортсменов там (в Тюменской области) точно не уступают украинским», — приводит слова Майгурова ТАСС.