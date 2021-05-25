Президент СБР прокомментировал новость о переходе Сидоровой в сборную Украины
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал новость о возможном переходе 21-летней российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в сборную Украины.
«Желание Дарьи Сидоровой сменить спортивное гражданство для СБР — не новость, из региона нас информировали об этом ещё в начале весны. Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне.
Формально ни украинская федерация биатлона, ни сама спортсменка не обращались в СБР с просьбой согласовать этот переход. Условия для подготовки спортсменов там (в Тюменской области) точно не уступают украинским», — приводит слова Майгурова ТАСС.
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