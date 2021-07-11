Тарьей Бё рассказал, как справлялся с бактериальной инфекцией

Олимпийский чемпион по биатлону Тарьей Бё рассказал о проблемах со здоровьем.
«Сложности возникли, когда у меня обнаружили TWAR – бактериальную инфекцию, которая может привести к серьёзным осложнениям, если её не диагностировать на ранних этапах. Мне повезло – у меня её нашли рано, но я всё равно болел достаточно долго. После этого мой организм практически не оказывал сопротивления вирусам. Я всё время заражался чем-то, потому что моя иммунная система была разрушена. Думаю, это основная причина, из-за которой я выбыл из строя. Это стало испытанием: я не мог заниматься тем, чем хотел. Все знают, что болезни случаются с каждым из нас, но меня не покидало ощущение несправедливости. Последние три сезона я чувствовал, что мой иммунитет окреп. Я не знаю причину. Я тренируюсь немного меньше, чем раньше. Я стараюсь быть немного умнее и поддерживать высокий уровень энергии в течение тренировочного периода. Полагаю, это и есть часть разгадки», — сказал биатлонист в программе Extra Runde.
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