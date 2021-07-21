Белорусская биатлонистка Анна Сола вышла замуж за велогонщика

25-летняя белорусская биатлонистка Анна Сола вышла замуж. Избранником спортсменки оказался гонщик велосипедного клуба «Минск» Станислав Божков. Свадебная церемония прошла в Орше (Беларусь).
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и олимпийская чемпионка Надежда Скардино в комментариях поздравили коллегу. Финка Мари Эдер написала по-русски: «Поздравляю! Прекрасная невеста!». Екатерина Юрлова-Перхт также не осталась в стороне от события: «Поздравляю! Горькоооооооо!».
Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Анны Сола.
Анна Сола является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионкой мира среди юниоров 2015 в эстафете, бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете. В июне этого года Станислав Божков стал чемпионом Беларуси в групповой гонке.
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