Белорусская биатлонистка Анна Сола вышла замуж за велогонщика

25-летняя белорусская биатлонистка Анна Сола вышла замуж. Избранником спортсменки оказался гонщик велосипедного клуба «Минск» Станислав Божков. Свадебная церемония прошла в Орше (Беларусь).

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и олимпийская чемпионка Надежда Скардино в комментариях поздравили коллегу. Финка Мари Эдер написала по-русски: «Поздравляю! Прекрасная невеста!». Екатерина Юрлова-Перхт также не осталась в стороне от события: «Поздравляю! Горькоооооооо!».

Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Анны Сола.

Анна Сола является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионкой мира среди юниоров 2015 в эстафете, бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете. В июне этого года Станислав Божков стал чемпионом Беларуси в групповой гонке.