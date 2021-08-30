Светлана Миронова: чемпионат мира по летнему биатлону сложился не очень удачно для меня

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия), а также рассказала о проблемах со здоровьем у российских спортсменов.



«Чемпионат сложился не очень удачно для меня. В двух первых гонках я не смогла сориентироваться по ветру на стрельбе лёжа и делала недостаточную поправку, поэтому получалось по три промаха при кучной стрельбе. Перед гонкой преследования я обсудила с тренерами, как реагировать на ветер, и в итоге чемпионат мира закончился для меня неплохо. К счастью, отравление меня не коснулось. Слышала, что у пары человек есть проблемы с пищеварением, но комментировать это подробно не могу», – приводит слова Мироновой News.ru.

В гонке преследования Светлана Миронова замкнула шестёрку лучших.