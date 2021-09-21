Михаил Шашилов: на чемпионате России полную программу побегут Куклина и Сливко

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился планами на выступление на чемпионате России по летнему биатлону.



«На чемпионате России полную программу побегут Лариса Куклина и Виктория Сливко – это по просьбе регионов. Все остальные останутся в Сочи, побегут гонку в горах. Откатаются два дня, а потом посмотрим на самочувствие. Эстафету побегут все, а спринт – посмотрим, как они приедут, как адаптируются.



Критерии отбора на Кубок мира? Я думаю, что поедут сильнейшие, на которых есть стабильная надежда, которые подают надежды для дополнительного роста. Не хотелось бы за какие-то там два года оставаться на сегодняшнем результате, надо что-то сделать большее», – приводит слова Шашилова Союз биатлонистов России.

Чемпионат России по летнему биатлону состоится в Тюмени с 23 по 26 сентября.