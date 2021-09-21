Михаил Шашилов: на чемпионате России полную программу побегут Куклина и Сливко

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился планами на выступление на чемпионате России по летнему биатлону.
«На чемпионате России полную программу побегут Лариса Куклина и Виктория Сливко – это по просьбе регионов. Все остальные останутся в Сочи, побегут гонку в горах. Откатаются два дня, а потом посмотрим на самочувствие. Эстафету побегут все, а спринт – посмотрим, как они приедут, как адаптируются.
Критерии отбора на Кубок мира? Я думаю, что поедут сильнейшие, на которых есть стабильная надежда, которые подают надежды для дополнительного роста. Не хотелось бы за какие-то там два года оставаться на сегодняшнем результате, надо что-то сделать большее», – приводит слова Шашилова Союз биатлонистов России.
Чемпионат России по летнему биатлону состоится в Тюмени с 23 по 26 сентября.
- 21 сентября 2021
-
15:05
-
13:54
-
10:58
-
10:03
-
09:22
-
09:13
-
00:34
- 20 сентября 2021
-
23:46
-
08:59
-
00:13
- 19 сентября 2021
-
22:26
-
22:01
-
12:57
- 18 сентября 2021
-
23:15
-
22:28
-
22:15
-
13:21
- 17 сентября 2021
-
18:27
-
16:49
-
16:36
-
10:02
-
00:41
- 16 сентября 2021
-
11:49
- 15 сентября 2021
-
11:58
-
10:59
- 14 сентября 2021
-
16:22
-
11:59
-
10:07
- 13 сентября 2021
-
15:33
-
14:42
- 10 сентября 2021
-
12:59
-
09:44
-
09:30
- 8 сентября 2021
-
00:12
- 7 сентября 2021
-
11:35