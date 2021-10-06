Майгуров рассказал, когда будет объявлен состав сборной России по биатлону на ОИ-2022
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил, когда будет известен состав национальной сборной на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.
«После этапа Кубка мира в Рупольдинге. Он завершится 16 января. Это будет решение тренеров – мы предварительно соберёмся, обсудим. Думаю, человека 3-4 в составе обеих наших команд будут понятны уже к концу текущего года. При этом, по информации от IBU, у всех будет возможность экстренно заменить спортсмена чуть ли не накануне старта», — цитирует Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Ранее Майгуров высказался о конфликте между старшим тренером мужской команды Юрием Каминским и Матвеем Елисеевым.
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