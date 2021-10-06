Виктор Майгуров: российские биатлонисты способны бороться за медали в каждой гонке ОИ-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился целями на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
«В принципе, мы способны в каждой гонке бороться за медали. И наши спортсмены будут это делать. Нельзя выходить на старт и думать, что нам ничего не светит. Олимпийские игры – турнир, на котором могут быть сюрпризы. Но мы основываемся на объективной оценке уровня подготовки наших спортсменов. Поэтому план у нас простой – бороться за медали в каждой гонке.
Где больше шансов? Если анализировать последние два сезона, то больше их, наверное, в эстафетах. В них хорошие результаты показывали и девушки, и ребята. Команды Советского Союза, а затем России, традиционно были сильны в эстафетах. Не всегда мы обладаем суперзвёздами, но ровный состав так или иначе у нас есть. И это является нашим преимуществом», — цитирует Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
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