Фийон Майе уверенно выиграл пасьют на чемпионате Франции по летнему биатлону

Кентен Фийон Майе одержал уверенную победу в гонке преследования на чемпионате Франции по летнему биатлону.

Фийон Майе заявил о своём превосходстве уже после первого огневого рубежа, но на второй «лёжке» он допустил сразу три промаха, позволив соперникам сократить отставание до 20 секунд. На двух «стойках» будущий победитель ошибся лишь однажды и в итоге опередил преследователей более чем на полторы минуты.

Эмильену Жаклену и Фабьену Клоду оставалась только борьба за серебро, судьбу которого решила более точная стрельба.

Летний биатлон. Чемпионат Франции. Арсон

Мужчины. Гонка преследования

1. Кентен Фийон Майе – 32.21,5 (4)

2. Эмильен Жаклен – отставание 1.38,7 (1)

3. Фабьен Клод +1.50,3 (4)

4. Антонен Гигонна +2.15,7 (4)

5. Эрик Перро +2.21,5 (2)

6. Симон Детьё +2.38,1 (3)