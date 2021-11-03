Виктор Майгуров ответил, готовы ли биатлонисты сборной России вакцинироваться дважды

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил, готова ли сборная вакцинироваться дважды.

«Не боюсь, что у нас возникнут проблемы с вакцинацией. Мы находимся в регулярном контакте с оргкомитетом Игр в Пекине, с ОКР, с Министерством спорта России. Буквально несколько минут назад у нас закончилось заседание штаба по подготовке сборной к Олимпиаде. Обсуждали как раз и вопросы вакцинации. Наша команда привита «Спутником V», которую одобрил IBU. Это не значит, что мы можем спокойно въезжать во все страны, так как у каждой свой протокол по въезду. Осенью проводили сборы в Австрии и не столкнулись с проблемами въезда-выезда, сдав дополнительно ПЦР-тесты. Если учитывать опыт прошлого сезона, то у нас не будет вопроса о новой прививке другой вакциной. Если он вдруг появится, то, я думаю, мы откажемся от такого развития событий. Не знаем последствий того, если спортсмены и тренерский штаб будут привиты дважды. Не хочу драматизировать, но уверен, что никто не будет выдвигать условий о дополнительной прививке другой вакциной», — приводит слова Майгурова сайт «Матч ТВ».