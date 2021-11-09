Дмитрий Ярошенко оценил атмосферу в женской сборной России перед стартом Кубка мира

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил шансы женской сборной России по биатлону в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«По заголовкам новостей я понимаю, что там происходят какие-то склоки, видят везде несправедливость. Но есть тренер Михаил Шашилов, которому доверили и который берёт на себя ответственность, чего раньше не было. Я всегда считал, что тренер должен не бояться принимать самостоятельные решения. Если вы не покажете результат, вас всё равно выгонят, так вы хоть попробуйте проявить свою волю и характер и отстоять своё решение. А когда навязывают чужое мнение, а потом выкидывают из сборной, мне это забавно. Я бы не хотел так работать. Надеюсь, всё у девчонок будет хорошо, но скажу честно, что в парней я больше верю.

Я видел странное решение по поводу Ульяны Кайшевой, которая хорошо выступала в конце прошлого сезона. Не совсем понял, почему её хотели вывести за черту и отправить на Кубок IBU. Меня удивил этот момент, а все остальные комментарии вокруг команды смешны.

Посмотрел, как пробежали чемпионат России, проанализировал чистый ход. Когда есть амбиции – это хорошо, но они должны чем-то подкрепляться. Не вижу, чтобы кого-то с отличным ходом зажимали и никуда не брали. В своё время было большое количество спортсменок из Тюмени, но они были сильнейшие и доказывали это результатом, а не закулисной болтовнёй. Можно говорить всё что угодно, но результат всё покажет. Я видел некоторые вещи в резервной команде в прошлом сезоне, которые меня поражали, как и решения тренеров, но по итогу сезона были сделаны оргвыводы, и сейчас другие люди работают в команде. Сейчас я проблем в женской сборной не вижу. Пускай тренируются, а Кубок мира всё покажет», — приводит слова Ярошенко Metaratings.ru.