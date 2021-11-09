Швед Себастиан Самуэльссон в межсезонье приобрёл тренажёр стоимостью в $ 1,5 млн

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон назвал сумму, потраченную на гигантскую беговую дорожку, которую он приобрёл в июле. Он разместил её недалеко от дома, в здании, где находится его собственный тренажёрный зал.

«Это огромная беговая дорожка, на которой я катаюсь на лыжероллерах, это очень хорошо для моей технической подготовки. Я слежу за своей техникой в режиме онлайн с помощью камер и экранов. Дорожка имитирует подъём, который никогда не заканчивается. С помощью неё я адаптирую свои тренировки под свои желания. Порой я думал: «Зачем мне это?». Но для меня это хорошая инвестиция. Думаю, это поможет мне в долгосрочной перспективе. Надеюсь, уже в этом сезоне.

Я знаю, что в Норвегии на таких тренажёрах тренируются группами. Когда я протестировал его, мне понравилось. В итоге, я понял, что, если и правда хочу постоянно тренироваться на нём, мне нужен собственный. Я очень много тренировался на нём, особенно в моменты межсезонья, когда нельзя было кататься ни на лыжах, ни на лыжероллерах.

Публикация доступна в «инстаграме» Себастиана Самуэльссона.

Сам тренажёр со всем оборудованием стоил мне $ 1,5 млн, к тому же, у меня есть собственный тренажёрный зал. Так что я потратил очень много денег. Я использовал свои призовые и деньги от спонсоров, чтобы позволить себе это», — цитирует Самуэльссона Expressen.