Серохвостов: выступить на 1-м этапе КМ шансов нет — это уже обговаривалось внутри команды

22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о целях на предстоящий сезон и заявил, что не имеет шансов выступить на первом этапе Кубка мира.



«Цели на сезон? Бегать на международном уровне. Пытаться остаться там, показывать результат. Отобраться на Кубок мира. Шансов выступить вообще нет, так как… Ну это всё внутри команды обговаривалось, не буду ничего говорить. Просто отвечу, что нет», — сказал Серохвостов в прямом эфире в «Инстаграме».



К олимпийскому сезону – 2021/2022 чемпион мира среди юниоров Серохвостов готовился в группе старшего тренера сборной России Юрия Каминского, в которую также вошли Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Михаил Первушин.



В данный момент Серохвостов находится в Ханты-Мансийске, где 12 и 13 ноября пройдут контрольные старты сборной России. По их результатам тренерский штаб определит составы на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

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