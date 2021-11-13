Виктор Майгуров ответил, выступит ли Даниил Серохвостов на Универсиаде-2021
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил выступление 22-летнего Даниила Серохвостова на контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске, которые прошли с 12 по 13 ноября. Серохвостов стал третьим в спринте, допустив три промаха, и повторил результат в масс-старте с тремя промахами на четырёх рубежах.
«Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.
По итогам отборов Серохвостов вошёл в состав команды, которая выступит на первых этапах Кубка IBU.
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