Виктор Майгуров ответил, выступит ли Даниил Серохвостов на Универсиаде-2021

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил выступление 22-летнего Даниила Серохвостова на контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске, которые прошли с 12 по 13 ноября. Серохвостов стал третьим в спринте, допустив три промаха, и повторил результат в масс-старте с тремя промахами на четырёх рубежах.

«Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

По итогам отборов Серохвостов вошёл в состав команды, которая выступит на первых этапах Кубка IBU.