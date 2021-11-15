Елисеев отозвался о работе с Башкировым, к которому после скандала перешёл от Каминского

Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил, по какой программе тренируется в группе Сергея Башкирова.
В сентябре 2021 года Елисеев покинул тренировочную группу старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского после конфликта с ним и перешёл под руководство Башкирова. На сборах спортсмен проводил самостоятельные тренировки вопреки установкам Каминского.
«Работаю вместе со всеми по программе Башкирова. И могу сказать, что на моей памяти это первый тренер, который в каких-то вопросах советуется со спортсменами, принимает в расчёт не только свой, но и их опыт. Психологически разница огромнейшая. Совершенно другое желание идти на тренировку, во-первых. А во-вторых, когда у команды запланирована, допустим, откаточная работа, а у кого-то по своей индивидуальной программе, силовая, оба наших тренера всегда находят время подключиться и помочь», — приводит слова Елисеева RT.
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