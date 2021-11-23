«Не ношу маску, для меня это дико!» Анфиса Резцова поддержала задержанного тренера Ильина

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на жёсткое задержание заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.
«Не понимаю, зачем его взяли. Я не ношу маску! Для меня это дико. Это неправильно! Я поддержу Ильина», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».
Ильин – представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного — России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.
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