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«Не ношу маску, для меня это дико!» Анфиса Резцова поддержала задержанного тренера Ильина

«Не ношу маску, для меня это дико!» Анфиса Резцова поддержала задержанного тренера Ильина
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова отреагировала на жёсткое задержание заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково за то, что отказался надевать медицинскую маску.

«Не понимаю, зачем его взяли. Я не ношу маску! Для меня это дико. Это неправильно! Я поддержу Ильина», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Ильин – представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного — России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.

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