Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Куклина — о снизившейся активности в «Инстаграме»: многие вещи хочу выложить, но не могу

Куклина — о снизившейся активности в «Инстаграме»: многие вещи хочу выложить, но не могу
Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, почему не ведёт свой аккаунт в «Инстаграме» так активно, как делала это ранее.

«Раньше мне очень сильно помогал вести «инстаграм» Миша (Михаил Куклин — муж и личный тренер спортсменки. — Прим. «Чемпионата»), а сейчас… Так получается…

К сожалению, многие вещи сейчас я не выкладываю не потому, что не хочу, а потому что не могу. Вот так вот… Складывается такая обстановка, что не могу», — сказала Куклина в интервью Тимофею Лапшину на его YouTube-канале.

Ранее Лариса рассказала, когда и почему хотела бросить спорт. По её словам, основная инициатива завершения её профессиональной карьеры исходила от врачей. Также биатлонистка пояснила, почему с годами начала медленнее стрелять.

Новость по теме
Куклина: есть желание доказать, что я могу, тем, кто постоянно кричит многое в мою сторону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021