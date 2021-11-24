Куклина — о снизившейся активности в «Инстаграме»: многие вещи хочу выложить, но не могу
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, почему не ведёт свой аккаунт в «Инстаграме» так активно, как делала это ранее.
«Раньше мне очень сильно помогал вести «инстаграм» Миша (Михаил Куклин — муж и личный тренер спортсменки. — Прим. «Чемпионата»), а сейчас… Так получается…
К сожалению, многие вещи сейчас я не выкладываю не потому, что не хочу, а потому что не могу. Вот так вот… Складывается такая обстановка, что не могу», — сказала Куклина в интервью Тимофею Лапшину на его YouTube-канале.
Ранее Лариса рассказала, когда и почему хотела бросить спорт. По её словам, основная инициатива завершения её профессиональной карьеры исходила от врачей. Также биатлонистка пояснила, почему с годами начала медленнее стрелять.
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