Эдуард Латыпов: четыре круга себя неплохо чувствовал, но на последний не хватило сил уже

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив три промаха на «стойке», Латыпов финишировал 11-м.



«Тяжело уже, сил нет. Эмоционально, может быть, пока много гонок и тяжеловато. Я четыре круга себя неплохо чувствовал, но на последний не хватило сил уже. «Стойка»? Нужно бороться с чувством усталости, пока не получается справиться с этим.

Как работал на «стойке»? Лёжа всё попало, стоя… Третий круг я тоже хотел идти своим темпом, но не получилось, потому что соперники стали уходить на подъёме, понятно, что надо было включаться. Поэтому подходил не тем темпом, которым планировал. Естественно, два промаха есть, я не справился сегодня с этим. Последнюю «стойку» уже попытался отработать на ноль, но не вышло», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».