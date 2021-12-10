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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 10 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 168.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 160.
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.
5. Анаис Шевалье (Франция) — 140.
6. Маркета Давидова (Чехия) — 134.
7. Франциска Пройс (Германия) — 134.
8. Денизе Херрман (Германия) — 130.
9. Ханна Эберг (Швеция) — 128.
10. Анна Сола (Беларусь) — 124...
12. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100...
23. Кристина Резцова (Россия) — 66...
26. Светлана Миронова (Россия) — 54...
49. Лариса Куклина (Россия) — 18...
53. Валерия Васнецова (Россия) — 15.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021-2022
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