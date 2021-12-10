Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 10 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177.

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 168.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 160.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.

5. Анаис Шевалье (Франция) — 140.

6. Маркета Давидова (Чехия) — 134.

7. Франциска Пройс (Германия) — 134.

8. Денизе Херрман (Германия) — 130.

9. Ханна Эберг (Швеция) — 128.

10. Анна Сола (Беларусь) — 124...

12. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100...

23. Кристина Резцова (Россия) — 66...

26. Светлана Миронова (Россия) — 54...

49. Лариса Куклина (Россия) — 18...

53. Валерия Васнецова (Россия) — 15.