Лариса Куклина — Анне Соле: верни глаза! И трусы свои счастливые дай на гонку пробежать!

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала пост в своём «инстаграме» после неудачного выступления в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она заняла 64-е место и не попала в гонку преследования. Победительницей спринта стала представительница Беларуси Анна Сола.

«Пока я перечитываю Горького «На дне», Анютка Сола выигрывает свою первую личную золотую медаль на Кубке мира в Хохфильцене, с чем я её и поздравляю!

P.S: верни теперь мои глаза обратно! И трусы свои счастливые дай мне на гонку пробежать!» — написала Куклина в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

Второе место в спринте заняла Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.