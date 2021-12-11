Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лариса Куклина — Анне Соле: верни глаза! И трусы свои счастливые дай на гонку пробежать!

Лариса Куклина — Анне Соле: верни глаза! И трусы свои счастливые дай на гонку пробежать!
Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала пост в своём «инстаграме» после неудачного выступления в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она заняла 64-е место и не попала в гонку преследования. Победительницей спринта стала представительница Беларуси Анна Сола.

«Пока я перечитываю Горького «На дне», Анютка Сола выигрывает свою первую личную золотую медаль на Кубке мира в Хохфильцене, с чем я её и поздравляю!

P.S: верни теперь мои глаза обратно! И трусы свои счастливые дай мне на гонку пробежать!» — написала Куклина в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

Второе место в спринте заняла Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
Новость по теме
«Очень красиво смотритесь». Владимир Драчёв оценил пост Алимбековой о Смольском
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021