«Надо думать о ребёнке». Васильев дал совет Логинову, как себя вести во время стрельбы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев дал совет Александру Логинову о том, что нужно делать для улучшения стрельбы.

«Совершенно очевидно, что «стойка» Логинова здорово проседает. С этим надо что-то делать… А что именно делать — сложно сказать. Должны разбираться тренеры Мне кажется, это больше психологический момент. Логинов умеет стрелять, даже сомнений никаких быть не может. Но он стал бояться стрельбы стоя: промазал последний выстрел на третьем рубеже, потом ещё два. Совет? Во время стрельбы стоя надо думать о чём-то хорошем — о своём ребёнке, а не о стрельбе. Это здорово поможет. Может, всё изменится кардинальным образом», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.