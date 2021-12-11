Хованцев: сделай Логинов один промах – заезжал бы в медали, мужчинам не хватает везения

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Александра Логинова в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Логинов показал 17-й результат.
«Саше надо стрелять было не больше одного промаха, больше – недопустимо. Будь один, Логинов заезжал бы в медали. Гонка была очень напряжённая, она не тормозилась. Французы завели гонку и подняли скорость, а другим пришлось подстраиваться. Фийон-Майе отстрелялся, а другие нагнали ногами. Вчера я говорил, что они были не на своём месте, сегодня они эту проблему решили. Может быть, вчера у них была проблема с лыжами.
Наша мужская команда потихоньку набирает ход, они обнадёживают. Не всегда будет такая тёмная полоса. Ещё один момент, что Саша не очень рисковал на последнем рубеже, я от него этого ожидал, но он не решился. Повторюсь, видно, что мужчины втягиваются, но не хватает везения», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2021
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