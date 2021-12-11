Латыпов ходом обошёл всех призёров гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, финишировавший на 12-м месте в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), показал 6-й ход. По этому показателю он обошёл всех призёров гонки: Кентена Фийона Майе, Эмильена Жаклена и Симона Детьё.

Латыпов преодолел дистанцию в 12,5 км за 29 минут 6,8 секунд, не считая время, затраченное на огневых рубежах. Лидер гонки по показателю хода — норвежец Йоханнес Бё (28.45,1).

Ранее на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детьё.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, он не допустил промахов и финишировал 10-м, показав 26-й ход с отставанием от Бё в 51 секунду.