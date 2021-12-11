Драчёв: у Логинова нет психологических проблем в стрельбе, такие промахи допускают все

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты российских биатлонистов в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Хохфильцен – очень сложный в плане стрельбы. Подходик волнительный со спуска, вроде отдыхаешь, но всё равно в стойке ноги затекают. Стойка — самый сложный элемент этого этапа. Лёжа — можно справится, дальше труднее. Такое не всем подходит. Например, Кюн шёл без промахов, а потом сделал три промаха. Логинов и Латыпов шли неплохо, но обидные промахи не дали им приблизиться к медалям. Это биатлон, такое бывает.
В таких гонках всегда борьба локоть в локоть. Тут не получается идти своим ходом, нужно идти в контакте, не своим темпом. Многие спортсмены сбиваются на таком ходе.
Не думаю, что у Логинова есть психологические проблемы в стрельбе. Такие промахи есть у всех. Посмотрите, сколько человек прошли с нолями. Нет такого в биатлоне, что все всегда стреляют на ноль. Завтра могут быть вообще другие расклады, всё меняется очень быстро и непредсказуемо. Этим прекрасен биатлон.
Мужская команда пока находится на четвёртом-пятом местах, лидеры – Норвегия и Франция. Что касается французов, это их погода: свежий снег, хорошая работа сервиса и работа в горах. Соревноваться с ними в такую погоду очень сложно, они лидеры именно по таким условиям», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2021
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