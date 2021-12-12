Рёйселанд рассказала о борьбе с Солой за победу в гонке преследования

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она опередила представительницу Беларуси Анну Солу.



«Не знаю, как мне удалось победить. Мне очень нравится пасьют. Это классная гонка, контактная, и никогда не знаешь, как она сложится. Сегодня была упорная борьба.



Так получилось, что я постоянно была одна, совершенно не видела Солу. Просто боролась за место на подиуме, а на последнем круге думала: «Так, мне нужно удержаться впереди Эльвиры Эберг».



Прошла так быстро, как могла, и тут внезапно мои тренеры и сервисмены начали мне кричать: «Ты можешь выиграть!» Думаю про себя: «Шутите, что ли?» Я рванула на всю катушку. И сейчас очень рада», — сказала Рёйселанд в интервью пресс-службе IBU.