Васильев: удивляет Миронова — не бежит, не стреляет. Как её так натренировали?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о неудачном выступлении российской биатлонистки Светланы Мироновой. Она показала лишь 34-й результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка допустила три промаха.
«Стойка и у мужчин, и у женщин тяжёлая на этом этапе — высота, подъём в гору. Когда в десятку заходят, это уже что-то. Главные старты после января, Олимпиада скоро. Если сохраним эту поступательность, будет хорошо. Но очень удивляет Миронова. Не бежит и не стреляет, очень обидно. Как её так натренировали? Надеюсь, её чуть-чуть отпустит к январю. Будем надеяться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Победителем гонки стала норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей среди россиянок стала Ирина Казакевич, показавшая 9-й результат.
- 12 декабря 2021
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