Тренер сборной России объяснил, почему команда не смогла побороться за серебро в эстафете

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему, по его мнению, национальная команда не смогла побороться за второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российские биатлонисты финишировали третьими, проиграв Норвегии и Франции.

«Помните, как Суворов писал Багратиону? «Надлежит начинать солидно, а кончать блистательно». Но вот блистательно у нас пока не получается.

Теоретически мы, наверное, могли бы побороться и за второе место, если бы Саша Логинов с Эдуардом Латыповым чисто отработали «стойку», но с тремя дополнительными патронами у каждого рассчитывать на более высокое место уже не приходилось», — приводит слова Юрия Каминского «RT на русском».