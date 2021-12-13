Тренер сборной России нашёл позитив в том, что Томшин зашёл на штрафной круг в эстафете

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. По словам Каминского, в том, что Василий Томшин, бежавший на первом этапе эстафеты, зашёл на штрафной круг после стрельбы стоя, есть и положительный момент, поскольку догонять проще, чем убегать.

«То одно подводит, то другое. Когда Вася Томшин начал стрелять на «лёжке», я грешным делом подумать успел: вот продолжит он таким же образом — можем за золото с норвежцами поспорить. Думаю, что на «стойке» небольшой психологический срыв с парнем произошёл. После этого, правда, я спокойнее себя почувствовал: нам оставалось только догонять, а это всегда проще.

Если не считать Томшина, остальная тройка отработала на уровне норвежской. Да и Васю я не стал бы сильно ругать. Очень уж мне его «лёжка» понравилась. На самом деле я просил его на этом рубеже по возможности ускориться — уж больно Стурла Легрейд не любит, когда кто-то раньше него со стрельбы на дистанцию уходит. Возможно, кстати, что стрельба Томшина и норвежца выбила из колеи на первом рубеже», — цитирует Каминского «RT на русском».

Сборная России финишировала третьей, проиграв Норвегии и Франции.