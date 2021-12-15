«Говорит, что стрелять надо лучше». Кристина Резцова — о советах матери
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что её мама, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, раскритиковала её за стрельбу на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Говорит, что стрелять надо лучше. В остальном она довольна моим состоянием.
Давала ли конкретные советы? Нет, никаких советов, так как она сама в принципе не очень хороший стрелок. Но это все говорят, что зачастую меня один промах отбрасывал в протоколе, в остальном я боеспособна.
Гложет ли мысль, что один промах всё решил? Не гложет, но в пасьюте было очень обидно. Вообще я стараюсь не вспоминать о прошедших гонках, предпочитаю думать о будущих», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Анси (Франция) с 16 по 19 декабря.
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