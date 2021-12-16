«Высокая скорость, грация, техника». Логинов показал, как готовится к спринту в Анси

Чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов показал, как готовится к грядущей спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Анси (Франция). Соревнования пройдут 17 декабря в 16:15 мск.
«Это Александр Логинов. Готовится к спринту на Кубке мира. Высокая скорость, грация, техника», — говорит закадровый голос.
В данный момент Логинов занимает 15-ю позицию в общем зачёте Кубка мира. Его наивысший результат – 4-е место в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия).
29-летний Логинов также является серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира, четырёхкратным чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров, пятикратным чемпионом Европы среди юниоров, заслуженным мастером спорта.
- 16 декабря 2021
-
00:18
- 15 декабря 2021
-
23:38
-
21:20
-
20:57
-
19:29
-
19:17
-
17:42
-
15:37
-
14:09
-
12:53
-
12:49
-
09:00
- 14 декабря 2021
-
23:13
-
22:32
-
21:49
-
21:17
-
20:09
-
14:14
-
10:20
-
09:00
-
07:47
-
07:34
-
00:35
- 13 декабря 2021
-
21:54
-
19:05
-
18:05
-
15:38
-
15:30
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
10:50
-
10:46
-
09:32
-
09:04