«Высокая скорость, грация, техника». Логинов показал, как готовится к спринту в Анси

Чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов показал, как готовится к грядущей спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира – 2021/2022 в Анси (Франция). Соревнования пройдут 17 декабря в 16:15 мск.

«Это Александр Логинов. Готовится к спринту на Кубке мира. Высокая скорость, грация, техника», — говорит закадровый голос.

В данный момент Логинов занимает 15-ю позицию в общем зачёте Кубка мира. Его наивысший результат – 4-е место в спринте на этапе в Хохфильцене (Австрия).

29-летний Логинов также является серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира, четырёхкратным чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров, пятикратным чемпионом Европы среди юниоров, заслуженным мастером спорта.