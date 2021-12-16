Рёйселанд: мой приоритет — Олимпиада, о Кубке мира буду думать после

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, лидирующая в общем зачёте Кубка мира, призналась, что для неё завоевание Большого хрустального глобуса в настоящее время не является приоритетом.



«Я не выхожу из борьбы за победу, но я бы думала об этом уже после Олимпиады-2022, посмотрела бы, есть ли возможность конкурировать.



До старта Игр в Пекине Олимпиада будет моим главным приоритетом. Я буду пропускать этапы Кубка мира, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде. Но, наверное, представители других стран также будут пропускать этапы ради подготовки к Играм.



Но меня радует лидерство в общем зачёте. Это даёт ответы на многие вопросы. В частности, у меня хорошо идёт стрельба. Наверное, это главный плюс по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Рёйселанд VG.

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