Рёйселанд: мой приоритет — Олимпиада, о Кубке мира буду думать после

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, лидирующая в общем зачёте Кубка мира, призналась, что для неё завоевание Большого хрустального глобуса в настоящее время не является приоритетом.
«Я не выхожу из борьбы за победу, но я бы думала об этом уже после Олимпиады-2022, посмотрела бы, есть ли возможность конкурировать.
До старта Игр в Пекине Олимпиада будет моим главным приоритетом. Я буду пропускать этапы Кубка мира, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде. Но, наверное, представители других стран также будут пропускать этапы ради подготовки к Играм.
Но меня радует лидерство в общем зачёте. Это даёт ответы на многие вопросы. В частности, у меня хорошо идёт стрельба. Наверное, это главный плюс по сравнению с прошлым сезоном», — цитирует Рёйселанд VG.
- 16 декабря 2021
-
14:36
-
14:11
-
14:03
-
13:00
-
11:00
-
09:56
-
09:43
-
00:18
- 15 декабря 2021
-
23:38
-
21:20
-
20:57
-
19:29
-
19:17
-
17:42
-
15:37
-
14:09
-
12:53
-
12:49
-
09:00
- 14 декабря 2021
-
23:13
-
22:32
-
21:49
-
21:17
-
20:09
-
14:14
-
10:20
-
09:00
-
07:47
-
07:34
-
00:35
- 13 декабря 2021
-
21:54
-
19:05
-
18:05
-
15:38
-
15:30