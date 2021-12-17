«Ничего не боятся». Анфиса Резцова о выступлении российских биатлонистов в спринте в Анси

Российская биатлонистка Анфиса Резцова отреагировала на успешное выступление мужской сборной в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



«Здорово, что наши ребята в призах. Они и эстафету пробежали хорошо, пусть и с кругом на последнем этапе. Ребята ничего не боятся, все отличные спортсмены с бойцовским характером. Я благодарна Каминскому, что он пригласил двух молодых ребят и обкатывает их. Это здорово! У девчонок бегают одни и те же, что Миронова не показывает ход, а Куклина вообще ничего не показывает. Хотелось бы, чтобы и девочек обкатывали. А ребята, повторюсь, молодцы, так держать!



Молодые действительно радуют. Пусть не всегда всё получается, но это нормальный и рабочий момент. Главное, что у них есть желание и хороший настрой. Думаю, что у них всё получится. Серохвостов вообще парень очень улыбчивый, общительный, молодец! Мне очень молодые симпатичны, они радуют своими показателями. К Олимпиаде они тоже подойдут в хорошем состоянии, надеемся», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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