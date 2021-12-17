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Жаклен показал лучший ход в спринте в Анси, Латыпов — 4-й по этому показателю

Жаклен показал лучший ход в спринте в Анси, Латыпов — 4-й по этому показателю
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал самым быстрым на лыжне в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Соотечественник Кентен Фийон Майе уступил ему 2,3 секунды, норвежец Йоханнес Бё – 7,3 секунды.

Лучший ход из россиян показал Эдуард Латыпов, который стал четвёртым по этому показателю и был медленнее Жаклена на 14 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси (Франция)
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 21:46,6
2. Кентен Фийон Майе (Франция) +2,3
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +7,3
4. Эдуард Латыпов (Россия) +14
5. Тарьей Бё (Норвегия) +19,4
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +22,2...
8. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +25,9...
13. Саид Каримулла Халили (Россия) +31,5
14. Александр Логинов (Россия) +31,7...
20. Даниил Серохвостов (Россия) +40,8...
28. Александр Поварницын (Россия) +54,5.

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