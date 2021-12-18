Директор IBU о последствиях дисквалификации Зайцевой: бухгалтер подтвердит, что это кошмар

Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг заявил, что федерация постарается решить вопрос об обладательнице Кубка мира – 2013/2014 в ближайшее время и наилучшим образом.

После того как результаты дисквалифицированной россиянки Ольги Зайцевой были аннулированы, получилось, что обладательницей «Большого хрустального глобуса» должна стать норвежка Тура Бергер, а не финка Кайса Мякяряйнен, которая владела им 7 лет. В организации ранее подтвердили, что официально считают чемпионкой именно Бергер.

«Правление IBU вернётся к этому вопросу, чтобы никто из спортсменок не пострадал из-за того, что кто-то другой признан виновным в применении допинга. Тура получит кубок, но, возможно, лучшее решение – поделить его. Кайса не сделала ничего плохого и провела фантастический сезон, а теперь столкнулась с этим… Это одна из худших вещей, когда нарушения антидопинговых правил имеют такие колоссальные отрицательные последствия.

Пересчитать призовые? Это административный процесс, который требует большой работы, но это следующий этап. Думаем, что обе должны получить призовые. Наш бухгалтер может подтвердить, что это кошмар. Это было уже много лет назад», — приводит слова Биттерлинга NRK.