Юрий Каминский: немножко тяжеловато шёл Латыпов, поспокойнее нужно было начинать

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший второй результат.



«Немножко тяжеловато шёл Латыпов. На втором круге он сделал правильно, что сбросил темп, а на первом немножко быстро начал. Поспокойнее нужно было начинать, и всё было бы вообще нормально.



Он отрывался от Кристиансена, немного даже был разрыв, около десяти метров, на верху подъёма, но немного не хватило свежести, чтобы увеличить отрыв. Заодно и финиш потренировали.



Раз ходом в десятке три наших спортсмена, я доволен состоянием команды», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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