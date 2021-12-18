Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Юрий Каминский: немножко тяжеловато шёл Латыпов, поспокойнее нужно было начинать

Юрий Каминский: немножко тяжеловато шёл Латыпов, поспокойнее нужно было начинать
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший второй результат.

«Немножко тяжеловато шёл Латыпов. На втором круге он сделал правильно, что сбросил темп, а на первом немножко быстро начал. Поспокойнее нужно было начинать, и всё было бы вообще нормально.

Он отрывался от Кристиансена, немного даже был разрыв, около десяти метров, на верху подъёма, но немного не хватило свежести, чтобы увеличить отрыв. Заодно и финиш потренировали.

Раз ходом в десятке три наших спортсмена, я доволен состоянием команды», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Латыпов выигрывает серебро, опережая Кристиансена с помощью фотофиниша. Видео
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021