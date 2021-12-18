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Дмитрий Губерниев сообщил о примирении с Анфисой Резцовой

Дмитрий Губерниев сообщил о примирении с Анфисой Резцовой
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что помирился с трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. Ранее они активно критиковали друг друга в интервью.

«Поговорили с Анфисой Резцовой после эфира! Теперь снова не разлей вода!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале. Также он использовал эмодзи с сердечком и поцелуем.

Ранее Резцова выражала недовольство комментариями Губерниева. Она утверждала, что комментатор унижает заслуженных спортсменов своими колкостями. В свою очередь, Губерниев был недоволен словами Резцовой. Он даже намекнул на проблемы бывшей спортсменки с алкоголизмом.

Сегодня, 18 декабря, Губерниев призвал Международную лыжную федерацию (FIS) развести по времени трансляции биатлона и лыжных гонок.

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