Дмитрий Губерниев сообщил о примирении с Анфисой Резцовой

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что помирился с трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. Ранее они активно критиковали друг друга в интервью.



«Поговорили с Анфисой Резцовой после эфира! Теперь снова не разлей вода!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале. Также он использовал эмодзи с сердечком и поцелуем.



Ранее Резцова выражала недовольство комментариями Губерниева. Она утверждала, что комментатор унижает заслуженных спортсменов своими колкостями. В свою очередь, Губерниев был недоволен словами Резцовой. Он даже намекнул на проблемы бывшей спортсменки с алкоголизмом.

Сегодня, 18 декабря, Губерниев призвал Международную лыжную федерацию (FIS) развести по времени трансляции биатлона и лыжных гонок.