Томшин — единственный биатлонист из России, не выполнивший критерии для попадания на КМ
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Российский биатлонист Александр Поварницын выполнил критерии отбора для попадания на январские этапы Кубка мира. Он занял 12-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Поварницыну надо было дважды финишировать в топ-20 личных гонок или попасть в топ-30 общего зачёта. В итоге Александр сумел выполнить первый критерий, дважды попав в топ-20.
Единственным российским биатлонистом, не выполнившим критерии для отбора на Кубок мира, стал Василий Томшин. Он показал 35-й результат в пасьюте. До этого он один раз попадал в топ-20 индивидуальных гонок. При этом Томшин не смог отобраться на завтрашний масс-старт в Анси.
Ранее критерии отбора выполнили Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
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