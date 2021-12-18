Томшин — единственный биатлонист из России, не выполнивший критерии для попадания на КМ

Российский биатлонист Александр Поварницын выполнил критерии отбора для попадания на январские этапы Кубка мира. Он занял 12-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).



Поварницыну надо было дважды финишировать в топ-20 личных гонок или попасть в топ-30 общего зачёта. В итоге Александр сумел выполнить первый критерий, дважды попав в топ-20.



Единственным российским биатлонистом, не выполнившим критерии для отбора на Кубок мира, стал Василий Томшин. Он показал 35-й результат в пасьюте. До этого он один раз попадал в топ-20 индивидуальных гонок. При этом Томшин не смог отобраться на завтрашний масс-старт в Анси.



Ранее критерии отбора выполнили Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

Новость по теме Халили и Серохвостов выполнили критерии отбора для участия в январских этапах Кубка мира