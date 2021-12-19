Каминский объяснил выбор состава на январские этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал состав команды на январские этапы Кубка мира. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал состав на январские этапы.



«На Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии. К ним мы добавим хотя бы на один этап ещё двоих, всего семь человек. У нас на Кубке IBU ребята выступают достойно, и мы хотим с прицелом на Олимпиаду проверить всех кандидатов. Поэтому переводим на Кубок IBU Томшина и заводим на этап в Оберхофе Бабикова и Цветкова. И не забываем о том, что у нас идёт решающая борьба за олимпийские квоты», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.



В состав сборной России на январские этапы вошли: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

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