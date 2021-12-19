Александр Логинов показал третий ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Российский биатлонист Александр Логинов показал третью скорость лыжного хода в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Логинов уступил только шведу Себастиану Самуэльссону и французу Кентену Фийону Майе. Победителя масс-старта француза Эмильена Жаклена Логинов ходом опередил на 10 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Масс-старт, 15 км. Лыжный ход

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.08,2.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) +0,9.

3. Александр Логинов (Россия) +9,8.

4. Эмильен Жаклен (Франция) +19,6.

5. Йоханнес Бё (Норвегия) +20,0.

6. Тарьей Бё (Норвегия) +22,3.

7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +22,6.

8. Эдуард Латыпов (Россия) +23,6…

17. Даниил Серохвостов (Россия) +51,5…

21. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.03,0…

25. Александр Поварницын (Россия) +1.16,3.