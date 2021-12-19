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Александр Логинов показал третий ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Александр Логинов показал третий ход в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси
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Российский биатлонист Александр Логинов показал третью скорость лыжного хода в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Логинов уступил только шведу Себастиану Самуэльссону и французу Кентену Фийону Майе. Победителя масс-старта француза Эмильена Жаклена Логинов ходом опередил на 10 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт, 15 км. Лыжный ход

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.08,2.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) +0,9.
3. Александр Логинов (Россия) +9,8.
4. Эмильен Жаклен (Франция) +19,6.
5. Йоханнес Бё (Норвегия) +20,0.
6. Тарьей Бё (Норвегия) +22,3.
7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +22,6.
8. Эдуард Латыпов (Россия) +23,6…
17. Даниил Серохвостов (Россия) +51,5…
21. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.03,0…
25. Александр Поварницын (Россия) +1.16,3.

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