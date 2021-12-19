Губерниев: переживаю за Логинова, а Латыпов пока не готов бороться за жёлтую майку

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 12-й результат. Александр Логинов показал 15-й результат, остальные россияне не вошли в топ-20.



«Латыпов психологически не готов бороться за жёлтую майку. Логинов — отличный ход, но со стрельбой проблемы. Но в целом светлый декабрь для нас. Очень переживаю за Сашу Логинова, а Латыпов просто подустал. Не думаю, что на него сильно давило потенциальное лидерство в тотале. Посмотрим, что покажут ветераны Бабиков и Цветков. Конкуренция обостряется в команде», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.