Каминский: Латыпову, наверное, не хватило концентрации

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал результаты россиян в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, он занял 12-е место. Александр Логинов финишировал 15-м.
«Не получилась стрельба. Латыпов? Ему не хватило концентрации, наверное. Лопнула «пружина» (смеётся). Пока не решили, как будем делить места в январе. Почему в составе семь человек? У нас мало времени, чтобы попробовать. Кому-то дадим пробежать одни гонки, другим спортсменам – другие. Такую ротацию проведём. Все имеют шансы из этой семёрки поехать на Олимпиаду, даже Томшин.
Сейчас часть команды под руководством Башкирова поедет домой, потом на сбор, а мы – сразу в Болгарию.
Поздравляю с наступающим Новым годом всех болельщиков. Желаю крепкого здоровья и успешно провести все праздники. Со своей стороны пообещаю, что мы будем качественно тренироваться и исправим все ошибки», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
- 19 декабря 2021
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