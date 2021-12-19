Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Каминский: Латыпову, наверное, не хватило концентрации

Каминский: Латыпову, наверное, не хватило концентрации
Комментарии

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал результаты россиян в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, он занял 12-е место. Александр Логинов финишировал 15-м.

«Не получилась стрельба. Латыпов? Ему не хватило концентрации, наверное. Лопнула «пружина» (смеётся). Пока не решили, как будем делить места в январе. Почему в составе семь человек? У нас мало времени, чтобы попробовать. Кому-то дадим пробежать одни гонки, другим спортсменам – другие. Такую ротацию проведём. Все имеют шансы из этой семёрки поехать на Олимпиаду, даже Томшин.

Сейчас часть команды под руководством Башкирова поедет домой, потом на сбор, а мы – сразу в Болгарию.

Поздравляю с наступающим Новым годом всех болельщиков. Желаю крепкого здоровья и успешно провести все праздники. Со своей стороны пообещаю, что мы будем качественно тренироваться и исправим все ошибки», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Латыпов — 12-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021