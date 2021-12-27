Матвей Елисеев и Евгения Буртасова прибыли в Рупольдинг на «Рождественскую гонку»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) приехали в Рупольдинг (Германия), где завтра, 28 декабря, выступят в традиционной «Рождественской гонке».

Отметим, Буртасова и Елисеев – действующие чемпионы «Рождественской гонки». Биатлонисты не входят в состав сборной России на Кубок мира.

Расписание «Рождественской гонки — 2021» доступно здесь.

Составы команд на «Рождественскую гонку»

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.