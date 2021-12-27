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Матвей Елисеев и Евгения Буртасова прибыли в Рупольдинг на «Рождественскую гонку»

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова прибыли в Рупольдинг на «Рождественскую гонку»
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Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) приехали в Рупольдинг (Германия), где завтра, 28 декабря, выступят в традиционной «Рождественской гонке».

Отметим, Буртасова и Елисеев – действующие чемпионы «Рождественской гонки». Биатлонисты не входят в состав сборной России на Кубок мира.

Расписание «Рождественской гонки — 2021» доступно здесь.

Составы команд на «Рождественскую гонку»

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

Жалкое зрелище. Во что превратилась «Рождественская гонка» в биатлоне Жалкое зрелище. Во что превратилась «Рождественская гонка» в биатлоне
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