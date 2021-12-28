Что вы думаете по поводу остановки судьями Буртасовой во время «Рождественской гонки»?

Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге состоялась «Рождественская гонка». Выставочное соревнование по биатлону традиционно проводится после католического Рождества в Германии.



Россию представляли Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, которые не входят в состав сборной России на Кубке мира.



Россияне стали бронзовыми призёрами первой части «Рождественской гонки» — масс-старта. А в гонку преследования судьи выпустили Буртасову и украинку Юлию Джиму на 14 секунд ранее положенного времени. Затем на передаче эстафеты обеих биатлонисток остановили и задержали на те самые 14 секунд. Позже организаторы объяснили случившееся проблемой со стартовым секундомером.

«Чемпионат» проводит опрос и предлагает читателям высказать мнение по поводу остановки судьями Евгении Буртасовой во время «Рождественской гонки».