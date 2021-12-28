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Что вы думаете по поводу остановки судьями Буртасовой во время «Рождественской гонки»?

Что вы думаете по поводу остановки судьями Буртасовой во время «Рождественской гонки»?
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Сегодня, 28 декабря, в Рупольдинге состоялась «Рождественская гонка». Выставочное соревнование по биатлону традиционно проводится после католического Рождества в Германии.

Россию представляли Евгения Буртасова и Матвей Елисеев, которые не входят в состав сборной России на Кубке мира.

Россияне стали бронзовыми призёрами первой части «Рождественской гонки» — масс-старта. А в гонку преследования судьи выпустили Буртасову и украинку Юлию Джиму на 14 секунд ранее положенного времени. Затем на передаче эстафеты обеих биатлонисток остановили и задержали на те самые 14 секунд. Позже организаторы объяснили случившееся проблемой со стартовым секундомером.

«Чемпионат» проводит опрос и предлагает читателям высказать мнение по поводу остановки судьями Евгении Буртасовой во время «Рождественской гонки».

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